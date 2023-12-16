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HotCars нашел пять самых надежных спортивных седанов до 1,8 млн рублей

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HotCars нашел пять самых надежных спортивных седанов до 1,8 млн рублей
Автомобильные новости
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

HotCars представил список из 5-ти самых надежных спортивных седанов, доступных на вторичном рынке по цене до 1,8 млн рублей. Лидером рейтинга стал Pontiac Grand Prix 2007 года, с высокой оценкой надежности – 87 баллов из 100 возможных. 

На втором месте оказался Cadillac CTS 2012 года, третье место заслуженно занял Kia Optima SX 2019 года. 

Эксперты выделили также BMW 3-Series 340i 2016 года и Audi A6 3.0T Quattro 2015 года. Эти модели обещают сочетание мощности, стиля и надежности за разумные деньги. Данный рейтинг учитывает стоимость автомобилей на вторичном рынке, рейтинг надежности J.D. Power, среднегодовые расходы на техническое обслуживание, сообщает HotCars.

Информационное агентство «Informing»

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