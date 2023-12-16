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В России нашли новый седан Toyota Avalon, который подешевел к началу зимы

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В России нашли новый седан Toyota Avalon, который подешевел к началу зимы
Автомобильные новости
Фото: @standret/ freepik.com

Летом на российском рынке появился новый седан Toyota Avalon, который представляет собой удлиненную версию Camry. Этот японский автомобиль поступает из Китая. 

Изначально он был предложен за пять миллионов рублей. В результате последующего снижения цены, в декабре стоимость снизилась до 3,99 миллионов рублей, что сделало Avalon даже более доступным, чем Camry. 

Модель оснащена 209-сильным 2,5-литровым атмосферным двигателем. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Колесная база составляет 2870 мм. Это на целых 45 мм больше, чем у Camry. 

За указанную цену покупатель получает топовую комплектацию с семью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, светодиодной оптикой, электрическим люком, системами водительской помощи и многими другими опциями. Салон обтянут кожей.

Информационное агентство «Informing»

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