В России нашли новый седан Toyota Avalon, который подешевел к началу зимы

Летом на российском рынке появился новый седан Toyota Avalon, который представляет собой удлиненную версию Camry. Этот японский автомобиль поступает из Китая.

Изначально он был предложен за пять миллионов рублей. В результате последующего снижения цены, в декабре стоимость снизилась до 3,99 миллионов рублей, что сделало Avalon даже более доступным, чем Camry.

Модель оснащена 209-сильным 2,5-литровым атмосферным двигателем. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Колесная база составляет 2870 мм. Это на целых 45 мм больше, чем у Camry.

За указанную цену покупатель получает топовую комплектацию с семью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, светодиодной оптикой, электрическим люком, системами водительской помощи и многими другими опциями. Салон обтянут кожей.