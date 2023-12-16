Российские автосалоны нашли способ, как снизить цены на седаны Suzuki, Toyota и Volkswagen

Как пишет портал autonews.ru, российские автодилеры активно снижают цены на автомобили, в том числе на некоторые бюджетные седаны. Некоторые модели, такие как Kia Pegas, остаются относительно доступными, хотя они подорожали на 50 тыс. рублей в декабре. В то же время, Suzuki Ciaz подешевел на 100 тыс. рублей, а Volkswagen Bora, Toyota Vios также стали более доступными для россиян на 100 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно.

Автодилеры стремятся привлечь покупателей перед праздниками, поэтому они готовы рассмотреть дополнительные скидки, как в случае с иномаркой Volkswagen Bora.