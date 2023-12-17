Премиум-минивэн и рамный пикап: JAC официально привезёт в РФ 4 новинки

Как информирует Автостат, автокомпания JAC Motors планирует представить на российском рынке четыре новые модели уже в следующем году. К примеру, пикап JAC T9 появится в первом квартале нового года, кроссовер JAC JS6 Hybrid будет доступен для заказов в третьем квартале, минивэны JAC M4 и RF8 же поступят в продажу во втором и четвертом кварталах соответственно.

Комплектации для российского авторынка пока находятся в процессе формирования. В модельном ряду JAC на рынке представлены электромобиль iEV7S, пикапы T6 и T8 Pro, лифтбек J7, кроссовер JS6, компактный JS3.