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Нашлись 6 грубых ошибок при замене моторного масла, которые допускают все водителя

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Нашлись 6 грубых ошибок при замене моторного масла, которые допускают все водителя
Автомобильные новости
Фото: @aleksandarlittlewolf / freepik.com

Как сообщает портал «Новые автомобили», процесс замены моторного масла, хотя несложен, но требует особой внимательности. Для предотвращения проблем с двигателем важно учесть несколько самых ключевых моментов. Так, рекомендуется проводить замену масла каждые 7500 километров, всегда следить за процедурой смазки, убедиться в качестве используемого масла, а также присутствовать при замене для контроля качества и объема.

Многие допускают ошибки, такие как недооценка частоты замены масла, отсутствие контроля за процедурой смазки либо использование менее качественного продукта. Также нецелесообразно чрезмерное применение дополнительных присадок или промывочных масел.

Информационное агентство «Informing»

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