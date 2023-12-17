Нашлись 6 грубых ошибок при замене моторного масла, которые допускают все водителя

Как сообщает портал «Новые автомобили», процесс замены моторного масла, хотя несложен, но требует особой внимательности. Для предотвращения проблем с двигателем важно учесть несколько самых ключевых моментов. Так, рекомендуется проводить замену масла каждые 7500 километров, всегда следить за процедурой смазки, убедиться в качестве используемого масла, а также присутствовать при замене для контроля качества и объема.

Многие допускают ошибки, такие как недооценка частоты замены масла, отсутствие контроля за процедурой смазки либо использование менее качественного продукта. Также нецелесообразно чрезмерное применение дополнительных присадок или промывочных масел.