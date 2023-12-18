Эксперт «За рулем» нашел и испытал новый Москвич 6 с мотором 1.5 Т GDI и роботом

Эксперт «За рулем» нашел и испытал новый Москвич 6 с мотором 1.5Т GDI и роботом. Он отметил багажник авто, который достаточно вместителен (540 литров), поддерживается удобной ручкой и есть намек на возможный электропривод.

Что касается салона, то он просторный, однако отсутствует подогрев второго ряда, что планируют исправить. Передняя часть с некоторыми неудобствами, такими как высоко установленное сиденье или нерегулируемый руль. Двигатель, по словам эксперта, достаточно бодрый, хотя с высоким расходом топлива. Шумоизоляция также хороша, но после 100 км/ч возможны завихрения около зеркал.