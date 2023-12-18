Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » Эксперт «За рулем» нашел и испытал новый Москвич 6 с мотором 1.5 Т GDI и роботом

Эксперт «За рулем» нашел и испытал новый Москвич 6 с мотором 1.5 Т GDI и роботом

Image 16+
Эксперт «За рулем» нашел и испытал новый Москвич 6 с мотором 1.5 Т GDI и роботом
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

Эксперт «За рулем» нашел и испытал новый Москвич 6 с мотором 1.5Т GDI и роботом. Он отметил багажник авто, который достаточно вместителен (540 литров), поддерживается удобной ручкой и есть намек на возможный электропривод.

Что касается салона, то он просторный, однако отсутствует подогрев второго ряда, что планируют исправить. Передняя часть с некоторыми неудобствами, такими как высоко установленное сиденье или нерегулируемый руль. Двигатель, по словам эксперта, достаточно бодрый, хотя с высоким расходом топлива. Шумоизоляция также хороша, но после 100 км/ч возможны завихрения около зеркал.

Информационное агентство «Informing»

HotCars нашел пять самых надежных спортивных седанов до 1,8 млн рублей

HotCars нашел пять самых надежных спортивных седанов до 1,8 млн рублей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Автоэксперты нашли три причины, почему зимой опасно ездить с пустым баком

Сегодня, 11:53

Эксперт «За рулем» нашел и испытал новый Москвич 6 с мотором 1.5 Т GDI и роботом

Сегодня, 11:33

Премиум-минивэн и рамный пикап: JAC официально привезёт в РФ 4 новинки

Вчера, 13:18

Нашлись 6 грубых ошибок при замене моторного масла, которые допускают все водителя

Вчера, 12:33

В России нашли новый седан Toyota Avalon, который подешевел к началу зимы

16-12-2023, 17:38

Российские автосалоны нашли способ, как снизить цены на седаны Suzuki, Toyota и Volkswagen

16-12-2023, 17:18

HotCars нашел пять самых надежных спортивных седанов до 1,8 млн рублей

16-12-2023, 16:43

Нашелся неприятный сюрприз: с 16 декабря некоторых автомобилистов в РФ могут лишить прав

15-12-2023, 22:23

В Тюмени нашли владельцев авто с красивыми номерами 072

15-12-2023, 11:33

Эксперт Зиновьев нашел способ, как купить Volkswagen Jetta за 500 000 рублей

14-12-2023, 20:33

В Екатеринбурге взлетели цены на новые автомобили и машины с пробегом

14-12-2023, 19:48

Достигают 1,1 миллиона рублей: Найдены огромные скидки для россиян от китайских автокомпаний

14-12-2023, 16:38

Автоэксперт нашел удивительный способ, как сохранить машину в сильные морозы

12-12-2023, 19:18

Официально: В Челябинске в продаже нашли бюджетные автомобили Jetta

12-12-2023, 11:58

Из-за морозов в Тюмени резко вырос спрос на «разморозку» авто: просят до 8 тысяч рублей

12-12-2023, 11:18

Эксперт нашел связь между ездой при низкой температуре и поломками автомобиля

12-12-2023, 11:03

Секрет найден: Эксперт нашел самые слобозащиненные от угона автомобили

12-12-2023, 10:48

Эксперты нашли иномарки, двигатели которых не боятся российских моторных масел

11-12-2023, 19:58

Эксперт Криволуцкий назвал россинам три простых правила по обслуживанию машины в морозы

10-12-2023, 12:38

В Evolute нашли решение для авторынка РФ: первый гибридный кроссовер i-Space

9-12-2023, 10:08

Новости партнеров
2023
ru-RU