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Автоэксперты нашли три причины, почему зимой опасно ездить с пустым баком

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Автоэксперты нашли три причины, почему зимой опасно ездить с пустым баком
Автомобильные новости
Фото: @jano7252 / pixabay.com

Катание зимой на авто с пустым баком может вызвать разнообразные проблемы. Особенно если машине более 20-ти лет. Современные автомобили оборудованы защитой бензонасосов от примесей и воздуха в топливе, но у более старых моделей такой защиты может не быть. 

Когда уровень топлива низок, то топливный фильтр быстро засоряется. Это увеличивает нагрузку на бензонасос и может привести к его поломке из-за нарушений теплообмена, пишет Царьград, ссылаясь на данные автоэкспертов. 

Конденсат может замерзнуть в мороз

Еще одна проблема, связанная с пустым баком зимой, - это образование конденсата. В неполном баке конденсат может замерзнуть в мороз, создавая проблемы для бензонасоса, клапанов, контролирующих в бензобаке пары.

Информационное агентство «Informing»

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