Автоэксперты нашли три причины, почему зимой опасно ездить с пустым баком

Катание зимой на авто с пустым баком может вызвать разнообразные проблемы. Особенно если машине более 20-ти лет. Современные автомобили оборудованы защитой бензонасосов от примесей и воздуха в топливе, но у более старых моделей такой защиты может не быть.

Когда уровень топлива низок, то топливный фильтр быстро засоряется. Это увеличивает нагрузку на бензонасос и может привести к его поломке из-за нарушений теплообмена, пишет Царьград, ссылаясь на данные автоэкспертов.

Конденсат может замерзнуть в мороз

Еще одна проблема, связанная с пустым баком зимой, - это образование конденсата. В неполном баке конденсат может замерзнуть в мороз, создавая проблемы для бензонасоса, клапанов, контролирующих в бензобаке пары.