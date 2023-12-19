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Названы новинки автомобилей, которые ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта

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Названы новинки автомобилей, которые ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

Об интересных новинках автомобилей, которые можно приобрести от 1,5 млн рублей рассказали эксперты журнала «За рулем». Стоит отметить, что все модели завозятся в страну по схеме параллельного импорта.

Toyota Yaris Cross

Модель 2020 года с передним приводом и атмосферником на 1.5 литра мощностью 120 л.с. Авто оснащено системой стабилизации S-VSC, которая автоматически компенсирует сильный боковой ветер. Стоимость модели начинается от от 2,97 млн рублей.

Hyundai Custo

Минивэн может иметь наддувной мотор как 1.5 (170 л.с.), так и 2.0 (236 л.с.), которые сочетаются с восьмиступенчатым автоматом. Основная проблема, которая может возникнуть у владельцев автомобиля - дефицит запчастей. Также минивэн хорошо упакован электроникой. Стоимость модели начинается от 5,2 млн рублей.

Iran Khordo Dena

Автомобиль имеет в своей основе модернизированное шасси Peugeot 405. Развивает 113 л.с. мощности, версия с турбонаддувом — 150 л.с. Автомобиль оснащен кондиционером, центральным замком, ABS, датчиками дождя и света, круиз-контролем, обогревом зеркал и кресел. Стоимость авто составляет около 1,5 млн рублей.

Toyota Frontlander

является одной из разновидностью Corolla Cross. В Россию ввозится простая версия с 2,0-литровым атмосферником M20C-FKS 2.0 (171 л.с.) с вариатором K120 и МКПП. Авто имеет кожаный салон, люк в крыше и прочее оснащение. Цена - от 3,7 млн рублей.

Информационное агентство «Informing»

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