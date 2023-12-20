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Эксперт Милешкин нашел преимущества и недостатки в седане «Москвич 6»

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Эксперт Милешкин нашел преимущества и недостатки в седане «Москвич 6»
Автомобильные новости
Фото: @macrovector / freepik.com

По данным «Российской Газеты», эксперт Кирилл Милешкин провел тест-драйв «Москвича 6» с 1.5 Т GDI двигателем и роботизированной коробкой передач. Специалист выделил несколько положительных и отрицательных характеристик данного автомобиля. Среди преимуществ седана он отметил хорошую динамику, достаточный запас мощности у двигателя. Также были выделены просторный салон, довольно вместительный багажник. 

Не радует высокий расход топлива

Положительно специалистом отмечена хорошая шумоизоляция салона. Среди недостатков автоэксперт указал на отсутствие функции подогрева заднего дивана, хотя производитель обещал это учесть. Также не радует высокий расход топлива, особенно в трассовом режиме. Он составляет около 8,5 л/100 км. 

Негативно было оценено поведение подвески седана на неровностях или «лежачих полицейских». «Москвич 6» был описан Милешкиным как автомобиль, который не передает в салон микропрофиль дороги, но при этом информирует о крупных дефектах покрытия.

Информационное агентство «Informing»

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