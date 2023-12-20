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Журналисты нашли «Москвич 6» дешевле цены, рекомендованной автопроизводителем

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Журналисты нашли «Москвич 6» дешевле цены, рекомендованной автопроизводителем
Автомобильные новости
Фото: @macrovector / freepik.com

Цены на новые долгожданные автомобили «Москвич 6» оказались приятным сюрпризом. Они даже ниже рекомендованных производителем. 

Покупателям предоставляются дополнительные бонусы, такие как зимние покрышки. К примеру, в одном из автосалонов Петербурга за аналогичную комплектацию дилер предложил авто за 2,4 миллиона рублей, что является снижением по сравнению с рекомендованной автопроизводителем ценой 2,62 млн рублей. 

Дилеры могут устанавливать собственные цены на транспортные средства. Некоторые предпочитают предоставлять дополнительные бонусы и cкидки, чтобы привлечь потенциальных покупателей.

Информационное агентство «Informing»

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