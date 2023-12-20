Журналисты нашли «Москвич 6» дешевле цены, рекомендованной автопроизводителем

Цены на новые долгожданные автомобили «Москвич 6» оказались приятным сюрпризом. Они даже ниже рекомендованных производителем.

Покупателям предоставляются дополнительные бонусы, такие как зимние покрышки. К примеру, в одном из автосалонов Петербурга за аналогичную комплектацию дилер предложил авто за 2,4 миллиона рублей, что является снижением по сравнению с рекомендованной автопроизводителем ценой 2,62 млн рублей.

Дилеры могут устанавливать собственные цены на транспортные средства. Некоторые предпочитают предоставлять дополнительные бонусы и cкидки, чтобы привлечь потенциальных покупателей.