«Автоновости дня»: Найдены самые угоняемые автомашины в России в 2023 году

По информации «Автоновостей дня», страховые компании опубликовали антирейтинг наиболее подверженных угонам в РФ автомашин 2023 года.

В отчетах было указано, что количество случаев угона автомобилей выросло почти на 15%.

Несмотря на это, некоторые страховые компании сообщают об обратной динамике - уменьшении числа угона.

Согласно данным, наибольшее количество угонов зарегистрировано среди моделей Hyundai (31%) и Kia (18%). В черный список также включены автомобили ВАЗ (это 11%), марки Mitsubishi, а также автобренда Chery и КАМАЗ (по 4%).

Среди моделей, наиболее подверженных угонам, выделяются Santa Fe от Hyundai (13%), K5 от Kia (11%), Tucson и Palisade от корпорации Hyundai (по 8%) и Lada Granta (7%).