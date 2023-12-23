Для парковки IKEA в ТЦ «Мега» нашли новое применение

Парковочные площади «Мега», ранее предназначенные для посетителей магазина IKEA, теперь нашли новое применение. Они стали местом продажи подержанных автомобилей под названием «Кан авто».

Компания существует на рынке уже 18 лет. Ее центр размещен в помещении, унаследованном от IKEA, где раньше располагался пункт выдачи заказов одного из мебельных магазинов.

Все авто, представленные на парковке, выделены красными огнями, указывая таким образом на их доступность для продажи.

Напомним, что владелец IKEA решил передать сеть «Мега» в собственность Газпромбанку, а в городе открылся белорусский аналог шведского магазина.