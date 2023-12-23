Toyota нашла возможность выпустить новый пикап по цене Lada Vesta

Портал motor.ru пишет, что автоконцерн Toyota представил свой новый пикап Hilux Champ в Таиланде, доступный по цене Lada Vesta. Основная стоимость автомобиля начинается с 459 тысяч бат (1,2 млн рублей). Такая низкая цена была достигнута благодаря готовности машины на 70%, оставляя 30% на выбор покупателя.

Пикап предлагается с разными вариантами колесной базы и тремя типами двигателей: это 2,0 и 2,7-литровые бензиновые с турбонаддувом или же 2,4-литровый дизель. Возможны пятиступенчатая МКПП или шестидиапазонный автомат.

Hilux Champ способен перевозить груз до тонны. Цены новинки варьируются от 459 000 до 577 000 бат (это эквивалентно 1,2-1,5 млн рублей) в зависимости от ее конфигурации.