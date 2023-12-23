Эксперт Кадаков нашел импортные детали в новом двигателе АвтоВАЗа 1.8 Evo

АВТОВАЗ приступил к производству улучшенного 1.8-литрового мотора, 1.8 Evo, с обновленной шатунно-поршневой группой, системой подачи топлива и многими другими инновациями, сообщает автоэксперт «ЗР».

Новый двигатель оборудован конструкцией без втыков, предотвращающей повреждение поршней во время обрыва ремня ГРМ. Замена его рекомендуется каждые 90 000 км, запчасти закупаются у ведущих мировых поставщиков.

Двигатель на базе платформы «Веста»

Планируется выпуск шести тысяч LADA Vesta с 1.8 Evo в 2024 году. Сперва с вариаторной коробкой передач, и только затем с 6-ступенчатой механикой. Этот двигатель будут устанавливать на Aura и кроссовер на базе платформы «Веста». Однако для «Гранты», «Ларгуса» и «Нивы» двигатель не предусмотрен. Кроме того, сообщается о работе над турбированным мотором, мощность которого 150 л.с.