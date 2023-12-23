Найдены 5 машин на рынке России, подешевевших к Новому году

По данным экспертов портала CarsWeek, авторынок РФ в преддверии новогодних праздников предлагает выгодные предложения на несколько моделей.

Москвич 3

В числе сниженных цен выделяется авто Москвич 3. Программа «Прямая выгода» предоставляет увеличение скидки на топовую комплектацию «Комфорт» до 200 тыс. рублей. Сотрудники «КамАЗа» смогут воспользоваться также специальной акцией.

Tank и Changan

В декабре существует снижение цен на внедорожники Tank и модели Changan. Экономия для покупателей может достигать 450 тыс. рублей благодаря трейд-ин или программе «Прямая выгода».

Hyundai Creta

Обновленный автомобиль из параллельного импорта доступен по весьма привлекательным условиям.

Suzuki Grand Vitara

Новое поколение предлагается в России по сниженной цене, что делает его весьма доступным для покупателей.