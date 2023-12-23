Автоэксперт Рязанов нашел способы эффективного торга за авто с пробегом

Автоэкперт Максим Рязанов предостерегает потенциальных покупателей на вторичном авторынке от ошибок в переговорах. Технический директор FRESH подчеркивает важность осмотра транспорта перед началом переговоров и рекомендует избегать урезания цены по телефону без предварительного осмотра.

Автолюбителям рекомендуется внимательно оценить состояние машины

Рязанов советует автолюбителям внимательно оценить состояние машины, сравнить показания одометра авто с износом деталей, а также провести проверку на наличие технических либо юридических проблем с помощью профессионального сервиса.

Он также добавил, что цены на популярные нынче модели редко снижаются, так как такие автомобили пользуются спросом, находятся в хорошем состоянии, имеют сравнительно небольшой пробег.