Автоэксперт Гудков нашел 3 простых способа продлить жизнь мотору зимой

Зимой, чтобы продлить срок службы двигателя, рекомендуется выполнять некоторые действия. О трех простых рекомендациях, которые помогут поддерживать мотор в холодные зимние месяцы, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Никита Гудков.
- Правильный выбор моторного масла. Выбирайте масло, которое не становится слишком вязким при низких температурах, чтобы избежать быстрого износа двигателя.
- Прогрев перед поездкой. Прогревайте авто хотя бы 5-10 минут, чтобы предотвратить повреждение резинотехнических элементов, таких как сальники, патрубки, шланги и уплотнительные кольца.
- Избегайте коротких поездок. Длительные поездки двигателю позволяют полностью прогреться, что предотвращает образование воды в картере, улучшая смазывающие свойства масла.