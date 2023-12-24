Автоэксперт Гудков нашел 3 простых способа продлить жизнь мотору зимой

Зимой, чтобы продлить срок службы двигателя, рекомендуется выполнять некоторые действия. О трех простых рекомендациях, которые помогут поддерживать мотор в холодные зимние месяцы, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Никита Гудков.

Правильный выбор моторного масла. Выбирайте масло, которое не становится слишком вязким при низких температурах, чтобы избежать быстрого износа двигателя. Прогрев перед поездкой. Прогревайте авто хотя бы 5-10 минут, чтобы предотвратить повреждение резинотехнических элементов, таких как сальники, патрубки, шланги и уплотнительные кольца. Избегайте коротких поездок. Длительные поездки двигателю позволяют полностью прогреться, что предотвращает образование воды в картере, улучшая смазывающие свойства масла.