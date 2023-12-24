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В России найдены 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайских машин

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В России найдены 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайских машин
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

Эксперты портала njcar.ru выделили пять новых японских кроссоверов, доступных на российском рынке по цене, сопоставимой с китайскими моделями, пишут Новые автомобили.

  1. Mitsubishi Xpander за 2,8 млн рублей был разработан для азиатского рынка. Выпускается уже шестой год, с клиренсом 225 мм, 1,5-литровым двигателем 4A91 на 105 л.с.
  2. Nissan Livina - это аналог Mitsubishi Xpander. Силовые агрегаты и трансмиссии абсолютно идентичны. Стоимость от 2,9 млн рублей.
  3. Toyota Rush стоимостью 2,9 млн рублей являет собой заднеприводный кроссовер, построен на рамной платформе, имеет 1,5-литровый 104-сильный «атмосферник», классическую автоматическую коробку передач Aisin.
  4. Suzuki Ertiga за 2,8 млн рублей. Семиместный кроссовер с 1,5-литровым 105-сильным двигателем. У него классическая автоматическая коробка передач и передний привод.
  5. Toyota Frontlander - немного меньше RAV4. Стоит около 3 млн рублей. Среди агрегатов - 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 171 л.с. и вариатор.

Информационное агентство «Informing»

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