В России найдены 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайских машин

Эксперты портала njcar.ru выделили пять новых японских кроссоверов, доступных на российском рынке по цене, сопоставимой с китайскими моделями, пишут Новые автомобили.

Mitsubishi Xpander за 2,8 млн рублей был разработан для азиатского рынка. Выпускается уже шестой год, с клиренсом 225 мм, 1,5-литровым двигателем 4A91 на 105 л.с. Nissan Livina - это аналог Mitsubishi Xpander. Силовые агрегаты и трансмиссии абсолютно идентичны. Стоимость от 2,9 млн рублей. Toyota Rush стоимостью 2,9 млн рублей являет собой заднеприводный кроссовер, построен на рамной платформе, имеет 1,5-литровый 104-сильный «атмосферник», классическую автоматическую коробку передач Aisin. Suzuki Ertiga за 2,8 млн рублей. Семиместный кроссовер с 1,5-литровым 105-сильным двигателем. У него классическая автоматическая коробка передач и передний привод. Toyota Frontlander - немного меньше RAV4. Стоит около 3 млн рублей. Среди агрегатов - 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 171 л.с. и вариатор.