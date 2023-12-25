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Денис Мантуров нашел причину, по которой отечественные автомобили могут подешеветь

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Денис Мантуров нашел причину, по которой отечественные автомобили могут подешеветь
Автомобильные новости
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров высказал свое мнение о возможных путях снижения цен на отечественные авто. Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что ключевые факторы, такие как уменьшение ключевой ставки и оптимизация расходов на логистику, могут оказать позитивное влияние на стоимость машин.

Влияние логистики на стоимость доставки транспорта,

В интервью Мантуров отметил, что российские автопроизводители сталкиваются с ростом цен из-за усложненной логистики, изменения курсов валют, затрат на заемные средства. Он также обратил внимание на значительное влияние логистики на стоимость доставки транспорта, что оказывает влияние на конечные цены. 

Вице-премьер при этом выразил надежду на стабилизацию или снижение цен на российские автомобили.

Информационное агентство «Informing»

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