Эксперты нашли нужным провести тест-драйв дешевого седана Changan Alsvin с двигателем 1.4 и АКПП

Changan Alsvin - доступный седан, отличный от популярных кроссоверов, цена которого составляет 3-4 миллиона рублей. Это авто стало самым доступным на рынке, даже превосходя Lada по стоимости.

Дизайн Changan сочетает высокий профиль, узкую конструкцию с маленькими колесами. Внутри присутствует простая мультимедийная система, но с четким экраном, быстрыми реакциями. Есть также люк, кнопка старт-стоп на рулевой колонке, а при повороте вправо активируется боковая камера.

Новинка оснащена 98-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и спортивным режимом, что предоставляет плавное управление, характерное для DSG.