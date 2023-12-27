Эксперт по автобизнесу нашел сроки, когда в РФ снизятся цены на машины с пробегом

Эксперт и руководитель сервиса «Авто.ру Выкуп» Сергей Алексеев обсудил с порталом E1.RU ситуацию на рынке автомобилей в РФ.

Эксперт выделил несколько факторов, влияющих на текущую динамику цен на машины

Он выделил несколько факторов, влияющих на текущую динамику цен на машины: уход иностранных брендов, спрос на подержанные авто, утилизационный сбор, а также рост курса доллара. Эксперт при этом выделил несколько факторов, которые могут привести к снижению цен. Прежде всего это снижение курса доллара, улучшение ситуации с логистикой, а также глубокая локализация производства.

Однако прогнозировать точное развитие событий сложно. Он считает, что рыночная ситуация будет зависеть от многих факторов, например, долгосрочные стратегии производителей.