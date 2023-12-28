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В 2023 году европейские машины в России покупали в 8,6 раза чаще, чем китайские

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В 2023 году европейские машины в России покупали в 8,6 раза чаще, чем китайские
Автомобильные новости
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Лента.ру пишет, что в 2023 году предпочтения россиян в автомобильных покупках сместились в сторону европейских брендов. За прошедший год россияне приобрели 32 тыс. китайских автомобилей, что сравнимо с 17,4 тыс. в 2021 году. Таким образом, прирост составил 83,9 процента. В то же время продажи европейских авто увеличились с 199,7 тысяч до 276 тысяч (рост на 38,2 процента). Однако в настоящий момент доля китайских автомобилей на рынке России в 8,6 раз меньше по сравнению с европейскими марками, подчеркнули аналитики. 

Рынок китайского транспорта вышел в лидеры 

Артур Коломиец, генеральный директор Inssmart, прокомментировал, что рынок китайского транспорта вышел в лидеры благодаря сочетанию цены и качества. В случае европейских автомобилей требуется постоянное обновление программного обеспечения и комплектующих, некоторые из которых ограничены для российского рынка.

Информационное агентство «Informing»

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