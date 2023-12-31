В Москве нашли в продаже уникальное советское авто «Сатана» за 5.6 млн рублей

В СССР создание самодельных автомобилей было распространено из-за ограничений промышленности. Так, на днях в Москве выставлен на продажу уникальный автомобиль «Сатана». Продавец утверждает, что это единственный экземпляр, построенный на базе агрегатов Fiat, в отличие от других, собранных с использованием компонентов ВАЗ или ГАЗ.

Спорткар был оборудован двигателем мощностью 460 л.с., задним приводом, механической коробкой передач. Приобретенный в 1975 году, он имеет пробег всего 100 км. Этот уникальный прототип продают за 5,6 млн рублей, подчеркивая его полностью рабочее состояние.