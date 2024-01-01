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В России нашли 5 лучших автомобилей за 350 тысяч рублей, которые служат годами

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В России нашли 5 лучших автомобилей за 350 тысяч рублей, которые служат годами
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Портал NaAvtotrasse.ru выбрал 5 подержанных автомобилей, которые можно приобрести за 350 тысяч рублей и владельцы которых точно не пожалеют о покупке.

Mitsubishi Lancer (2006–2007 годов выпуска). Надежный, крепкий, ремонтопригодный автомобиль за свои деньги.

Chevrolet Lacetti (2005–2007 годов выпуска). Доступны две моторные версии — с 1,4- и 1,6-литровыми двигателями, с механической либо автоматической коробкой передач.

Hyundai Elantra (2004–2006 годов выпуска). Отличается надежными силовыми агрегатами, просторным и удобным салон, достойным уровнем оснащения.

Kia Spectra (2005–2008 годов выпуска). Рекомендуется версия с 1,6-литровым двигателем и механикой.

Daewoo Nexia (2011–2014 годов выпуска). Отличается надежными моторами и крепкой ходовой, хотя кузов может требовать иногда антикоррозийной обработки.

Информационное агентство «Informing»

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