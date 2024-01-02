Эксперты нашли интересный бюджетный кроссовер с пробегом в России

Российский вторичный рынок предлагает интересные альтернативы новым автомобилям, включая роскошные кроссоверы по цене Lada Granta.

Сергей Зиновьев, эксперт из «За рулем», говорит, что привлекательным вариантом является Volvo XC90 первого поколения (2002-2014) всего за 1,12–2,54 миллиона рублей. Особенно он выделил версию с двигателем 3.2 (238 л.с.), который выделяется надежностью. Однако следует учесть износ цепного привода ГРМ, слабость которого в подшипниках и шестернях.

Помимо этого, модель имеет высокий расход топлива (22-25 литров на 100 км в городе), а автоматические коробки передач хотя и надежны, но существует риск перегрева при длительных нагрузках.