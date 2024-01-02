Рост цен и война в Китае: что найдется на российском авторынке в 2024 году

В 2023 году российский авторынок пережил фазу активного роста после крупного спада в 2022-м, связанного с оттоком крупных иностранных автоконцернов и дефицитом иномарок. Битва за клиента теперь разгорается среди китайских производителей, планирующих продажи на уровне 1,2 млн автомобилей в России.

Предсказывается, что рост цен продолжится в 2024 году, начавшись уже в первые месяцы. Они охватят практически все сегменты рынка, сообщают изданию Forbes эксперты. Сегмент автомобилей стоимостью от 1 млн до 2,5 млн рублей фактически пуст, поэтому «Автоваз» считается лидером, не имеющим конкурентов.

Прогнозируется, что рынок легковых авто в 2024 году может кол****ься от 1 млн до 1,48 миллиона машин. Всего рассматриваются три сценария развития: пессимистичный со снижением продаж на 10%, базовый с ростом на 24%, и оптимистичный с ростом на 36%.