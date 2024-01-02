Страховщики нашли автомобили, которые стоит взять даже в кредит

По данным CarsWeek.ru, в первой половине прошлого года россияне приобрели на 60% больше авто в кредит, достигнув 387 500 единиц. Этот показатель превышает рыночные стандарты на 89%.

Устойчивое восстановление российского авторынка

Основные автокредиты получили Lada, Chery, Haval, Geely, Changan. Доля китайских брендов выросла с 11% до 39%. Сумма кредитов при этом увеличилась до 1,7 млн рублей из-за повышения цен на автомобили, превышая прошлогодний уровень на 21%. Эксперты отмечают устойчивое восстановление российского авторынка, с изменением предпочтений в сторону марки «Лада» и китайских производителей.