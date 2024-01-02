Ученые нашли, что вейп-ручки представляют угрозу для окружающей среды

С переходом к электрическим технологиям, литий в аккумуляторах становится более востребованным, но одноразовые электронные сигареты представляют огромную проблему в утилизации. Исследование ученых из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона показало, что литий-ионные аккумуляторы в этих сигаретах, предназначенные для одноразового использования и способны работать на высокой емкости в течение сотен циклов.

При использовании низкой скорости зарядки и разряда они сохраняют емкость более 90% на протяжении 700 циклов. Однако выяснилось, что их неправильная утилизация влечет за собой риск возгорания и создает экологические проблемы из-за выбрасывания работоспособных аккумуляторов.