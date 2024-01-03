В России нашли способ, как продать более 1 млн легковых автомобилей в 2023 году

В РФ в минувшем году было продано более миллиона новых легковых авто, отмечая восстановление отечественного автопрома. Рынок продолжает развиваться, расширяя ассортимент импортируемых машин.

В сравнении с 2022 годом, когда было продано 626 тысяч единиц, наблюдается значительный рост. В 2023 году лидерами по продажам остались отечественные LADA Granta и ADA Vesta, но китайский кроссовер Haval Jolion тульской сборки стал самой популярной моделью иномарки.

Кстати, китайские автомобили, включая маскированные под российские бренды, составили 50% доли рынка, превышая существенно предыдущие показатели.