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Эксперты нашли, как в Новосибирске в 2023 году изменился авторынок

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Эксперты нашли, как в Новосибирске в 2023 году изменился авторынок
Автомобильные новости
Фото: @ArthurHidden / freepik.com

В Новосибирске в минувшем году наблюдался рост цен на автомобили, преимущественно в пределах 30%. По мнению экспертов, эта тенденция была связана с трудностями в покупке запчастей из-за санкций, а также увеличением популярности электрокаров и гибридных моделей. 

НГС пишет, что рынок также засыпали китайские автомобили. По словам руководителя федерации автовладельцев России в регионе Вячеслава Ашуркова, средняя цена на машины составила от миллиона до трех миллионов рублей. Эксперты также отмечают значительное снижение спроса на праворульные японские авто из-за резкого роста курсов валют.

Информационное агентство «Informing»

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