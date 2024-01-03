Эксперты нашли, как в Новосибирске в 2023 году изменился авторынок

В Новосибирске в минувшем году наблюдался рост цен на автомобили, преимущественно в пределах 30%. По мнению экспертов, эта тенденция была связана с трудностями в покупке запчастей из-за санкций, а также увеличением популярности электрокаров и гибридных моделей.

НГС пишет, что рынок также засыпали китайские автомобили. По словам руководителя федерации автовладельцев России в регионе Вячеслава Ашуркова, средняя цена на машины составила от миллиона до трех миллионов рублей. Эксперты также отмечают значительное снижение спроса на праворульные японские авто из-за резкого роста курсов валют.