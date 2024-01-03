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В РФ были найдены пять самых дорогих китайских авто: их стоимость впечатляет

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В РФ были найдены пять самых дорогих китайских авто: их стоимость впечатляет
Автомобильные новости
Фото: @serhii_bobyk / freepik.com

Портал «За рулем» сообщает, что китайские автомобили уверенно проникают на российский рынок сегмента люкс, предлагая модели с ценой выше 10 миллионов рублей. 

Эксперты проанализировали предложения на классифайдах и определили 5 самых дорогих машин из КНР. По данным экспертов, на декабрь прошлого года лидером по стоимости стал тюнингованный Tank 300, оцененный в 29 миллионов рублей. Второе место занял BYD Yangwang U8 (от 18 до 24 миллионов), а третье досталось седану Hongqi H9+ (20,5 миллионов рублей). 

Также в рейтинге представлены гиперкар GAC Aion Hyper SSR и спорткар Zeekr 001 FR, оба стоимостью 20 миллионов рублей.

Информационное агентство «Informing»

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