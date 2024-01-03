В Саратове нашлась в продаже знаменитая «моргуновка» за 1 млн рублей

На вторичном авторынке Саратова появилось авто СМЗ С-3Д, выпущенное в 1972 году, получившее прозвище «моргуновка» в честь персонажа Евгения Моргунова из кинофильма «Y Action» Гайдая.

Этот автомобиль, произведенный Серпуховским автомобильным заводом, предназначался изначально именно для инвалидов, но стал широко известен благодаря своей необычайной легкости разворота при помощи бамперов. Нынешний владелец транспорта утверждает, что машина была собрана заново, использовалась только на праздничных мероприятиях или в гонках ретро-автомобилей.

Выставлена «моргуновка» на продажу за 1,15 млн рублей.