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Жители Новосибирска нашли повод возмутиться ценами на автомобиль «Москвич»

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Жители Новосибирска нашли повод возмутиться ценами на автомобиль «Москвич»
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

В Новосибирске на авторынке наблюдаются изменения в связи с запретом на ввоз японских машин в страну. Потенциальные покупатели выражают недовольство высокими ценами на отечественные машины, включая те, которые продаются под маркой «Москвич».

В связи с этим многие россияне предпочитают искать альтернативы из-за границы. Российские автодилеры, в свою очередь, объясняют повышение цен различными факторами, включая инфляцию или увеличение стоимости комплектующих. Некоторые специалисты отмечают, что за аво «Москвич» фактически стоят китайские автомобили JAC, поэтому цены на них могут быть немного завышены по сравнению с аналогичными моделями в КНР.

Информационное агентство «Informing»

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