Нашелся обновленный до неузнаваемости кроссовер Renault Duster

В 2024 году Renault Duster претерпел существенные улучшения. Они касаются прежде всего экстерьера, технических характеристик, интерьера.

Экстерьер авто был тщательно модернизирован

Экстерьер авто был тщательно модернизирован с видоизмененной головной оптикой, новыми задними фонарями, объемными крыльями, удлиненным капотом, добавлением накладок на бамперы.

В салоне кроссовера появился огромный экран мультимедийной системы, десятидюймовый экран мультимедиа, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка.

Под капотом находится 1-литровый мотор, его мощность 100 л.с. Также предоставляется гибридная версия с установкой объемом 1,6 литра и мощностью 140 л.с. В зависимости от комплектации машины доступен как передний, так и полный привод.