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Эксперты нашли идею для выгодной покупки автомобиля в РФ

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Эксперты нашли идею для выгодной покупки автомобиля в РФ
Автомобильные новости
Фото: @senivpetro / freepik.com

Эксперты предложили российским автолюбителям идеи для более выгодной покупки автомобилей. Прежде всего, рекомендуют определить характеристики, посетить разные дилерские центры, протестировать модели, изучить хорошо предложения. Также стоит избегать навязанных услуг, чтобы сэкономить. 

Конкурирующие предложения позволят выбрать лучший вариант. Лизинг или кредит тоже неплохо рассмотреть. Трейд-ин - это интересный способ обмена старого автомобиля. Торговаться можно как с дилерами, так и с частными лицами. 

Выбирая подержанный автомобиль, необходимо учитывать его реальную стоимость и возможные дефекты. Смотреть рекомендуют на сезонные акции, поскольку покупка машины в конце или в начале года может сопровождаться дополнительными скидками.

Информационное агентство «Informing»

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