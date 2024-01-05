Эксперты нашли нужным огласить список обязательных вещей в авто во время путешествия

Сотрудник «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов предоставил рекомендации по подготовке авто к длительным зимним поездкам. Он подчеркнул необходимость наличия лопаты, щетки, салфеток, незамерзайки, антиобледенителя, антизапотевателя.

Важно также иметь провода для прикуривания, знак аварийной остановки, фонарь, буксировочный трос, запасные лампочки, инструменты, пиротехнику, огнетушитель, компрессор, домкрат, теплую одежду, одеяло, антифриз, масло, нож, цепи противоскольжения, пайок.

К тому же, необходим осмотр автомобиля, проверка двигателя, свечей, антифриза, масла, регулировка фар, замена лампочек, проверка подвески, шин и тормозов. А еще рекомендуется спланировать маршрут, изучить предварительно дороги, удостовериться в наличии документов.