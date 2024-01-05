Установку фонариков на авто нашли причиной лишения водительских прав

Водителям в РФ рекомендуется воздерживаться от использования фонариков с мигалкой в транспортных средствах, так как это может даже привести к лишению прав. Эти фонарики, оснащенные стробоскопом, устанавливаются в устройства, такие как компрессоры или зарядные устройства.

Владельцев ждут серьезные наказания в виде лишения прав сроком на полгода

Владельцев ждут серьезные наказания в виде лишения прав сроком на полгода, конфискации устройства, штрафа 3-5 тысяч рублей. Запрещено устанавливать на автомобиль устройства, не соответствующие заводским требованиям к его конструкциям.

Это особенно важно для внедорожников, подвергшихся предварительному тюнингу с изменением высоты подвески, а аткже автомобилей, где была полностью изменена светотехника.