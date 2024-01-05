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Установку фонариков на авто нашли причиной лишения водительских прав

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Установку фонариков на авто нашли причиной лишения водительских прав
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Водителям в РФ рекомендуется воздерживаться от использования фонариков с мигалкой в транспортных средствах, так как это может даже привести к лишению прав. Эти фонарики, оснащенные стробоскопом, устанавливаются в устройства, такие как компрессоры или зарядные устройства. 

Владельцев ждут серьезные наказания в виде лишения прав сроком на полгода

Владельцев ждут серьезные наказания в виде лишения прав сроком на полгода, конфискации устройства, штрафа 3-5 тысяч рублей. Запрещено устанавливать на автомобиль устройства, не соответствующие заводским требованиям к его конструкциям. 

Это особенно важно для внедорожников, подвергшихся предварительному тюнингу с изменением высоты подвески, а аткже автомобилей, где была полностью изменена светотехника.

Информационное агентство «Informing»

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