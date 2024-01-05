Журналисты нашли информацию, что будет на самом деле с ценами на авто в 2024 году

В минувшем году россияне потратили около 3-х триллионов рублей на китайские автомобили, превышая выручку от продаж Lada в 268,8 млрд рублей. Прогнозы на этот год подразумевают изменения на российском авторынке.

Ожидается, что цены на автомобили не уменьшатся

Цены на автомобили в основном зависят от стоимости, валютных колебаний, транспортных расходов, НДС, пошлин, утилизационного сбора. Стоимость китайских авто примерно в два раза выше в РФ, чем в Китае. Ожидается также, что цены на автомобили не уменьшатся, и производителям придется увеличивать продажи с высокой маржой.

Фонтанка уточняет, что поскольку китайские автомобили успешно конкурируют на рынке, появление машин из других стран маловероятно.