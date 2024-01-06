В России преступники нашли способ кражи авто с помощью обычных монет

По данным BMW Fun, в связи с ростом цен на транспортные средства и запчасти, преступники вновь используют старый метод угона авто – помещение монеты под ручку двери. Этот метод стал популярным впервые в условиях дефицита запчастей.

Злоумышленники выбирают различные машины, включая премиум авто и машины эконом-класс. Угнанные автомобили разбираются на запчасти с целью последующей продажи.

Предоставляет преступнику полный доступ к машине

Процесс угона заключается в подкладывании монеты под ручку водительской двери в темное время, оставляя автомобиль открытым для угона. Водитель, не замечая поддельной монеты, предоставляет преступнику полный доступ к машине. Этот метод особенно распространен на севере Москвы и в Подмосковье. В связи с этим автовладельцам нужно внимательно проверять ручки дверей.