Эксперты нашли и назвали 10 самых дешевых новых авто в РФ в январе

Carsweek составил список десяти самых доступных автомобилей на российском рынке, включая официальные модели и авто, импортированные параллельно. Лидером данного списка является Lada Granta (стоит от 699 900 рублей). За ней следует Lada Niva Legend (от 829 900 рублей) и Lada Niva Travel с ценой от 1 989 000 рублей.

Lada Vesta NG с ценой 1 239 900 рублей на четвертом месте. Затем идут UAZ «Хантер» и UAZ «Патриот» (1,39 миллиона и 1,53 миллиона рублей соответственно). Седьмое место у иранского Iran Khodro Dena (примерно от 1,55 миллиона руб.). Топ-10 завершает UAZ «Пикап», он предлагается от 1 555 тысячи рублей.