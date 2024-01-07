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Кроссовер «Duster» нового поколения готовится к началу продаж: найдена цена

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Кроссовер «Duster» нового поколения готовится к началу продаж: найдена цена
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

Duster, выпущенный в 2010 году, пережил второе поколение в 2017 году. Третье поколение было представлено в ноябре минувшего года под маркой Dacia. 

Кроссовер в настоящее время готовится к запуску продаж. Французские дилеры начнут принимать заказы в марте 2024 года. Цены для французского рынка уже были объявлены. 

Так, Essential стоит от 19 690 евро, комплектация Express обойдется покупателю от 21 600 до 26 600 евро в зависимости от конфигурации, а версия Extreme будет доступна за 23 100 — 28 100 евро.

Информационное агентство «Informing»

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