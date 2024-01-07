Нашелся новый автомобиль от Dongfeng, который вдвое дешевле «Москвича 3e»

Dongfeng представил новый электромобиль Nammi - хэтчбек с индексом «01».

Стоимость базовой версии автомобиля составляет около 0,96 млн рублей

Стоимость базовой версии этого городского автомобиля с возможностью установки твердотельных батарей и сверхбыстрой зарядкой составляет всего 74 800 юаней (около 0,96 млн рублей), что вдвое дешевле, чем предшественник «Москвич 3e».

Модель оснащена 95-сильным электромотором, батареей на выбор - 31,5 или 42,3 киловатт-часа, поэтому обещает запас хода от 330 до 430 км. Сверхбыстрая зарядка позволяет зарядиться на 200 км всего за восемь минут.

В версии за 104 800 юаней (от 1,34 миллиона рублей) есть дополнительные опции, такие как автопарковщик, климат-контроль, бесключевой доступ, распознавание дорожных знаков и многие другие.