Новая Toyota Camry XV80 нашлась на авторынке: дешевле предшественника

Motor пишет, что новая Toyota Camry XV80 вступает на китайский рынок по более доступной цене по сравнению с предыдущей моделью. Прием заказов на седан уже начался.

Базовая версия с двигателем на 2,0 литра и вариатором стоит примерно 2,22 миллиона рублей. Вариант с гибридной установкой на основе 2.0-литрового мотора начинается от 2,32 миллиона рублей.

Новинка обещает более доступные цены

Новинка обещает более доступные цены, поскольку начальная стоимость уменьшилась на 3,3 процента.

В Китае Toyota Camry имеет свой дизайн и моторный набор, отличающийся от американской версии, и предлагает разнообразные опции, включая гибридные варианты и расширенный список функций за 2,54 млн рублей.