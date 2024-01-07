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Новая Toyota Camry XV80 нашлась на авторынке: дешевле предшественника

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Новая Toyota Camry XV80 нашлась на авторынке: дешевле предшественника
Автомобильные новости
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Motor пишет, что новая Toyota Camry XV80 вступает на китайский рынок по более доступной цене по сравнению с предыдущей моделью. Прием заказов на седан уже начался. 

Базовая версия с двигателем на 2,0 литра и вариатором стоит примерно 2,22 миллиона рублей. Вариант с гибридной установкой на основе 2.0-литрового мотора начинается от 2,32 миллиона рублей.

Новинка обещает более доступные цены

Новинка обещает более доступные цены, поскольку начальная стоимость уменьшилась на 3,3 процента. 

В Китае Toyota Camry имеет свой дизайн и моторный набор, отличающийся от американской версии, и предлагает разнообразные опции, включая гибридные варианты и расширенный список функций за 2,54 млн рублей.

Информационное агентство «Informing»

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