Автоэксперты нашли ошибкой открытие трассы М-12

Платная трасса М-12, открытая 21 декабря, вызывает противоречивые отзывы автомобилистов. Главная претензия — высокая стоимость проезда. За поездку из Казани в Москву приходится заплатить около 5 тысяч рублей, что, по их мнению, несоразмерно высоко для бюджетной дороги. Отмечают также отсутствие заправок, освещения, телефонной связи на некоторых участках.

Автоэксперты считают цену завышенной

Автоэксперты соглашаются с этим мнением, считая цену завышенной, а саму дорогу неэффективной. Вместо заявленных 6,5 часов в пути, реальное время может быть гораздо больше, поэтому они рекомендуют использовать более доступные виды транспорта, такие как поезд или самолет.

Некоторые автоэксперты, однако, утверждают, что дорога будет востребована среди автомобилистов, предоставляя им экономические и практические преимущества. К примеру, блогер Петр Шкуматов отмечает, что критикуя цены, водители не осознают, что инвесторы тоже должны окупить свои вложения, а «Автодор» вынужден взимать плату.