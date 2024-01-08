В РФ нашли в продаже новые Suzuki Vitara за 3,96 млн рублей

Согласно объявлению от официального дилера Suzuki в Москве, на продажу выставлены новые кроссоверы Suzuki Vitara 2023 года выпуска. На момент объявления шесть машин статусом «В пути» были представлены покупателю по цене 3 960 000 рублей. Автомобили доступны в желтом, сером, красном цветах, оборудованы 117-сильным бензиновым двигателем с 1,6-литровым объемом, классической шестиступенчатой «автоматической» коробкой передач, полным приводом.

Варианты комплектации кроссовера включают GLX и GL+. GLX имеет множество опций безопасности и удобств, таких как подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя, парктроники.