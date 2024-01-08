Иностранные автоконцерны нашли способ как вернуться в Россию через другие бренды

В начале года наблюдается тренд возобновления поставок автомобилей от некоторых иностранных брендов в Россию. Некоторые из них используют неофициальные каналы ввоза, другие же пытаются вернуться через официальные каналы, но уже под другими брендами.

Введение правительством РФ легализации параллельного импорта позволяет поставлять авто в страну без разрешения производителя. К примеру, китайская Jetta, производимая совместно с FAW и Volkswagen, стала весьма популярной в нашей стране. Другие марки из КНР (Peugeot и Nissan) также возвращаются в Россию через различные каналы, отражая стремление брендов вернуться на отечественный авторынок.