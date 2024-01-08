Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » Иностранные автоконцерны нашли способ как вернуться в Россию через другие бренды

Иностранные автоконцерны нашли способ как вернуться в Россию через другие бренды

Image 16+
Иностранные автоконцерны нашли способ как вернуться в Россию через другие бренды
Автомобильные новости
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

В начале года наблюдается тренд возобновления поставок автомобилей от некоторых иностранных брендов в Россию. Некоторые из них используют неофициальные каналы ввоза, другие же пытаются вернуться через официальные каналы, но уже под другими брендами. 

Введение правительством РФ легализации параллельного импорта позволяет поставлять авто в страну без разрешения производителя. К примеру, китайская Jetta, производимая совместно с FAW и Volkswagen, стала весьма популярной в нашей стране. Другие марки из КНР (Peugeot и Nissan) также возвращаются в Россию через различные каналы, отражая стремление брендов вернуться на отечественный авторынок.

Информационное агентство «Informing»

Кроссовер «Duster» нового поколения готовится к началу продаж: найдена цена

Кроссовер «Duster» нового поколения готовится к началу продаж: найдена цена

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Иностранные автоконцерны нашли способ как вернуться в Россию через другие бренды

Сегодня, 16:58

В РФ нашли в продаже новые Suzuki Vitara за 3,96 млн рублей

Сегодня, 10:23

Автоэксперты нашли ошибкой открытие трассы М-12

Сегодня, 05:18

Нашелся новый автомобиль от Dongfeng, который вдвое дешевле «Москвича 3e»

Вчера, 19:53

Новая Toyota Camry XV80 нашлась на авторынке: дешевле предшественника

Вчера, 19:18

Кроссовер «Duster» нового поколения готовится к началу продаж: найдена цена

Вчера, 12:28

Эксперты нашли и назвали 10 самых дешевых новых авто в РФ в январе

6-01-2024, 14:38

В России преступники нашли способ кражи авто с помощью обычных монет

6-01-2024, 11:03

Эксперты нашли идею для выгодной покупки автомобиля в РФ

5-01-2024, 20:53

Установку фонариков на авто нашли причиной лишения водительских прав

5-01-2024, 19:03

Журналисты нашли информацию, что будет на самом деле с ценами на авто в 2024 году

5-01-2024, 17:58

Эксперты нашли нужным огласить список обязательных вещей в авто во время путешествия

5-01-2024, 14:03

Нашелся обновленный до неузнаваемости кроссовер Renault Duster

5-01-2024, 02:03

Эксперты нашли, как в Новосибирске в 2023 году изменился авторынок

3-01-2024, 12:43

В Саратове нашлась в продаже знаменитая «моргуновка» за 1 млн рублей

3-01-2024, 11:03

Жители Новосибирска нашли повод возмутиться ценами на автомобиль «Москвич»

3-01-2024, 10:58

В РФ были найдены пять самых дорогих китайских авто: их стоимость впечатляет

3-01-2024, 10:33

В России нашли способ, как продать более 1 млн легковых автомобилей в 2023 году

3-01-2024, 10:18

Эксперты нашли интересный бюджетный кроссовер с пробегом в России

2-01-2024, 12:23

Страховщики нашли автомобили, которые стоит взять даже в кредит

2-01-2024, 11:58

Новости партнеров
2023
ru-RU