Эксперты нашли ответ: что принесет 2024 год автомобильному рынку России

Российский автомобильный рынок в 2024 году претерпевает значительные изменения в ценовой политике. После длительного постоянного роста стоимости авто, особенно китайских марок и продукции отечественного АВТОВАЗа, в минувшем году наблюдается рекордный рост цен.

В конце года дистрибьюторы стали снижать цены и предоставлять скидки. Тем самым они вызвали обсуждения о возможном перегреве рынка.

Возможен рост цен на авто на 10-12%

Цены на Lada Granta выросли вчетверо с момента дебюта в 2012 году, а Lada Vesta стала менее доступной. Однако, большинство аналитиков предсказывают рост цен на 10-12% в этом году, превышающий инфляцию, из-за слабого рубля, утильсбора и логистических трудностей.