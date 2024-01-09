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Найдены 4 авто, для вождения которых не нужны права

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Найдены 4 авто, для вождения которых не нужны права
Автомобильные новости
Фото: @5033181 / pixabay.com

Избавиться от заморочек с водительскими правами можно, ведь существуют четыре транспортных средства, которыми можно управлять без лишних формальностей. Речь идет о квадроциклах. 

Хотя в некоторых странах квадроциклами можно управлять без водительских прав, в РФ для этого требуются права категории B1, которые можно получить вместе с правами категории B. 

Citroen Ami - легкий, компактный электрический автомобиль. Renault Twizy, предназначенный для городских улиц, не требует специальных прав, а его маленький размер делает его идеальным для переходов по загруженным улицам. 

Mahindra e2o, с четырьмя местами и современными технологиями, очень удобен. Tazzari Zero, малогабаритный, но технически продвинутый. Он отлично подходит для городской мобильности.

Информационное агентство «Informing»

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