Найдены 4 авто, для вождения которых не нужны права

Избавиться от заморочек с водительскими правами можно, ведь существуют четыре транспортных средства, которыми можно управлять без лишних формальностей. Речь идет о квадроциклах.

Хотя в некоторых странах квадроциклами можно управлять без водительских прав, в РФ для этого требуются права категории B1, которые можно получить вместе с правами категории B.

Citroen Ami - легкий, компактный электрический автомобиль. Renault Twizy, предназначенный для городских улиц, не требует специальных прав, а его маленький размер делает его идеальным для переходов по загруженным улицам.

Mahindra e2o, с четырьмя местами и современными технологиями, очень удобен. Tazzari Zero, малогабаритный, но технически продвинутый. Он отлично подходит для городской мобильности.