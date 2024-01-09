Suzuki нашла модели, которыми никогда не поделится с Toyota

Тойота и Сузуки решили сохранить модели Jimny и Swift внутри своих брендов, отказавшись от совместного использования. Культовые автомобили считаются неотъемлемой частью ДНК компании Сузуки, и их передача под бренд Тойота могла бы ослабить их статус.

Представитель корпорации Сузуки подчеркнул, что запрос Тойоты на права на Jimny и Swift был вежливо отклонен. И это несмотря на то, что сотрудничество двух компаний расширяется в области электромобилей и бейдж-инжиниринга. Так, на рынках Европы Toyota разрешила использовать легендарные модели, такие как RAV4 и Corolla, под брендом Сузуки.