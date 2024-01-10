«РБК»: В России нашли проблемы с китайскими автомобилями в зимний период

По данным РБК, с ростом продаж китайских автомобилей в РФ, владельцы сталкиваются с немалыми проблемами в зимний период. Морозы вызвали увеличение поломок, приводя к учащенным обращениям в автосервисы.

Замерзание систем климат-контроля

Основными неисправностями, как говорят эксперты, стали проблемы с печками, сбоями в работе приборных панелей, поломки мультимедийных устройств, а также проблемы с топливными насосами у JAC и Haval. Разряд аккумуляторов или замерзание систем климат-контроля также стали более распространенными.

Стоит отметить, что рост популярности китайских автомобилей в России вызван уходом из рынка многих иностранных автобрендов.